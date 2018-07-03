Премьер Литвы рассчитывает, что Белоруссии не удастся завершить проект БелАЭС

Литва надеется, что Белоруссии не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), заявил литовский премьер Саулюс Сквярнялис во вторник в интервью радиостанции LRT.

Он выразил надежду, что решения нынешнего правительства и парламента Литвы, которые закрывают поступление электроэнергии с этой АЭС в Литву, станут гарантией того, что проект превратится в экономически невыгодный.

"Вероятно, мы прекрасно понимаем, что говорить об иных способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно. Однако то, что сделано, и технически, и политически, полагаю, позволяет сделать предположение, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению, (...) не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно", - заявил С.Сквярнялис.

При этом он раскритиковал правительство консерватора Андрюса Кубилюса, работавшего в 2008-2012 годах, которое, по словам С.Сквярнялиса, занималось "коллаборационизмом" с Белоруссией.

"Конечно, очень плохо, что проект появился. И если бы Литва своевременно заняла достаточно жесткую позицию и искала иные выходы, у нас бы сегодня не было этой проблемы, но правительство Андрюса Кубилюса сотрудничало с Белоруссией, они вместе развивали проекты АЭС как в Литве, так и в Белоруссии, говорили об общем рынке. (...) Отсутствие нашей позиции в тот момент или одобрение позволили построить эту станцию", - подчеркнул премьер.

В апреле 2010 года премьер А.Кубилюс выразил белорусскому премьеру Сергею Сидорскому опасения и замечания по поводу избранной Минском площадки для строительства АЭС. А.Кубилюс тогда сказал, что Литва и Белоруссия могут развивать сотрудничество в энергетике, а Минск мог бы воспользоваться опытом Литвы в создании регулирующих органов атомной энергетики.

Однако в июле того же года А.Кубилюс, комментируя планы строительства новой атомной станции в Литве, сказал, что при более активном сотрудничестве с Белоруссией Литве, возможно, удалось бы убедить Минск не строить новую АЭС вблизи литовской границы.

Литва обещает блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС. Однако другие страны Европы пока не поддержали предложение Литвы о более широком бойкоте.

Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества.

Минск заявляет, что строительство БелАЭС ведется с соблюдением норм безопасности. Белоруссия надеется, что первый реактор станции будет готов к промышленному производству электроэнергии до конца 2019 года, а второй начнет действовать в середине 2020 года. Проект финансирует правительство России.