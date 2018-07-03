НПЗ направляют недостаточно средств на модернизацию - глава комитета Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что российские НПЗ направляют недостаточно средств на модернизацию по сравнению с предоставляемой им так называемой таможенной субсидией, которая возникает из-за того, что ставка экспортной пошлина на светлые нефтепродукты ниже экспортной пошлины на нефть.
"Когда нам говорят, что цены на бензин растут из-за налоговой системы, я бы хотел обратить внимание на следующее обстоятельство. В 2017 году таможенные субсидии в пользу НПЗ составили 1 трлн 100 млрд рублей. С 2005 по 2017 год только на таможенных пошлинах нефтекомпании заработали 11,2 трлн рублей. Им давались эти деньги под удержание цены на внутреннем рынке и под модернизацию НПЗ. При этом только 2,8 трлн рублей было направлено на модернизацию НПЗ", - сообщил глава комитета в ходе выступления в Госдуме во вторник.
По его словам, запланированные во вторник к рассмотрению законопроекты о снижении акцизов на бензин при одновременной возможности правительства доводить экспортную пошлину на светлые нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть являются своеобразным "кнутом и пряником" для нефтекомпаний. "Правительство попросило этот инструмент, мы дали этот инструмент", - заключил глава комитета.
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