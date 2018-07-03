В Москве началась встреча Лаврова с парламентариями США

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве встречается с группой конгрессменов из США, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Делегацию американцев возглавляет сенатор штата Алабама, председатель сенатского комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби.

Как ожидается, во вторник конгрессмены встретятся с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, а также будут приняты в Совете Федерации.