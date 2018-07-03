ФБР и SEC присоединились к расследованию деятельности Facebook - СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США присоединились к расследованию в отношении Facebook Inc. в связи с использованием соцсетью персональных данных пользователей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее сообщалось, что расследованием занимаются Федеральная торговая комиссия (FTC) США и министерство юстиции страны.

Расследование касается скандала вокруг Facebook, который разгорелся 16 марта. Тогда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что компания могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети, 2,7 млн из которых были из Евросоюза.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Акции Facebook подешевели на 0,8% в ходе электронных торгов. С начала года капитализация компании выросла на 12%, до $562,7 млрд.