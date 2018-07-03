Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к коррекции вниз на фоне укрепления рубля

Рынок акций РФ после нейтрального открытия во вторник приступил к коррекции вниз на фоне укрепления рубля, что отбросило индекс МосБиржи в район поддержки 2300 пунктов; среди лидеров отката бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) после отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2306,7 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1150,19 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 63,16 руб./$1 (-0,27 рубля).

Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

Акции ПАО "Диод" упали до 4,75 рубля (-7,2%), дивиденды за 2017 год составляют 0,43 рубля на одну ценную бумагу.

Выросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%).

Президент США Дональд Трамп на прошедших выходных заявил, что угрозы наложить пошлины на импорт автомобилей являются его главным оружием в попытках добиться уступок со стороны торговых партнеров. Он полностью отверг предположения, что его выпады в адрес европейских союзников контрпродуктивны и что отношения с ЕС следует укреплять, чтобы совместно решить вопрос о китайской торговле.

В свою очередь Еврокомиссия сообщила, что штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд.

Поддержку рынку США оказали сильные статданные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне увеличился до 60,2 пункта (максимум с февраля) при прогнозах снижения до 58,4 пункта с майских 58,7 пункта.

Между тем, во вторник в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,1%, Китай подрос на 0,04%), но "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) и нефть.

Главным опасением для инвесторов в азиатские акции остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. Уже 6 июля могут вступить в силу пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее президент США Д.Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

Нефть восстанавливается после снижения в начале недели, инвесторы оценивают данные о добыче в Саудовской Аравии и возможные последствия торговой войны между США и Китаем для мировой экономики.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК выросла до $77,86 за баррель (+0,7% и -2,4% в понедельник), августовская цена WTI - до $74,76 за баррель (+1,1% и -0,3% накануне).

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 330 тыс. баррелей в сутки, до 10,3 млн б/с, согласно оценке опрошенных Bloomberg аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также данных о транспортировке нефти.

Это самый активный рост добычи в стране с июля 2013 года. Однако совокупная добыча в странах ОПЕК в прошлом месяце повысилась всего на 30 тыс. б/с из-за проблем в Ливии и Венесуэле.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения кроме акций "Диода" стали GDR En+ Group (-2,8%), ГДР X5 Retail Group (-2,2%), акции "Челябэнергосбыта" (MOEX: CLSB) (-1,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+6,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,3%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+5,1%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,494 млрд рублей (из них 2,538 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).