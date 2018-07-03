Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-мае заказов на $250 млн

Азербайджанские производители получили в мае 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $27,7 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В целом, с 1 января 2017 года по 1 июня 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $725,2 млн., в том числе в январе-мае 2018 года – $250,2 млн.
В мае 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана хлопка, томатов, яблок, орехов моторных масел, молочных продуктов, меда и т.д.
По данным центра, 19% заказов, поступивших в январе-мае на портал, приходится на Россию, 9% - США, 6,9% - Турцию, 5,5% - Иран, 4,5% - Великобританию, 3,8% - Украину и Саудовскую Аравию.
Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Б.Рустамбеков
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