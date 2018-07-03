Сенаторы США ждут от встречи Трампа и Путина начала новой главы в американо-российских отношениях

Делегация конгрессменов США, находящаяся с визитом в России, рассчитывает, что будущая встреча президентов США и России станет новой главой в отношениях двух стран, заявил сенатор штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби.
"Мы надеемся, что предстоящая встреча Трампа и Путина станет возможно началом новой главы в наших отношениях", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Я считаю, что мы можем сделать это лучше, если Россия и США будут сотрудничать", - отметил он.
Накануне Р.Шелби отметил на встрече с руководством Санкт-Петербурга: "Мы знаем о предстоящей встрече президентов США и России и надеемся, что эта встреча закончится положительными результатами для обеих стран. Сейчас между нашими странами напряжённые отношения. Но нам очень важно иметь хорошие отношения с Россией, и, разумеется, президент Трамп думает так же".
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