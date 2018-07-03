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Дальнее зарубежье 03.07.2018 12:57

Сенаторы США ждут от встречи Трампа и Путина начала новой главы в американо-российских отношениях

Делегация конгрессменов США, находящаяся с визитом в России, рассчитывает, что будущая встреча президентов США и России станет новой главой в отношениях двух стран, заявил сенатор штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби.

"Мы надеемся, что предстоящая встреча Трампа и Путина станет возможно началом новой главы в наших отношениях", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я считаю, что мы можем сделать это лучше, если Россия и США будут сотрудничать", - отметил он.

Накануне Р.Шелби отметил на встрече с руководством Санкт-Петербурга: "Мы знаем о предстоящей встрече президентов США и России и надеемся, что эта встреча закончится положительными результатами для обеих стран. Сейчас между нашими странами напряжённые отношения. Но нам очень важно иметь хорошие отношения с Россией, и, разумеется, президент Трамп думает так же".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]