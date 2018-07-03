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Происшествия 03.07.2018 12:58

Подразделения Минобороны Азербайджана оснащены резервными источниками электроэнергии и готовы оказать помощь в энергоснабжении гражданских объектов

Министерство обороны Азербайджана в случае необходимости готово оказать помощь в энергоснабжении важных гражданских объектов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в оборонном ведомстве.

«В случае необходимости Минобороны готово оказать помощь в энергоснабжении важных гражданских объектов (больницы, детсады, роддомы) для обеспечения их деятельности», - отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все воинские части министерства обеспечены резервными источниками энергии, которые автоматические запускаются в случае возникновения проблем в этом направлении. «Во время сегодняшнего перебоя каких-либо проблем с обеспечением электроэнергией воинских частей не было, в том числе в частях на передней линии обороны»,- отметили в министерстве.

«Служебно-боевая деятельность в воинских частях продолжается в беспрерывном режиме», - добавили в министерстве.

Как сообщалось, основной причиной аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей в ночь со 2 на 3 июля, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на основной узловой подстанции в Мингечевире. По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на станции.

В Азербайджане в последние дни установилась аномальная жара: температура воздуха превышала 40 градусов, в некоторых районах страны она доходила до 50 градусов.

В Баку энергоснабжение уже восстановлено на 100%, в регионах страны – на 85-86%.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, МИНОБОРОНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]