Валютные резервы Центробанка Азербайджана в I полугодии увеличились на 3,3%, в июне – 0,75%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 512,7 млн на 29 июня 2018 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, в январе-июне 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 3,3%.

При этом в июне валютные резервы ЦБА увеличились на 0,75% или на $41,3 млн.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.

А.Азизов