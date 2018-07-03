Иностранные туристы в январе-мае совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,5 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-мае 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 513,7 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 21%.

В мае текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 107,3 млн манатов, что 16% больше показателя мая 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в январе-мае 2018 года посетили 1 млн 55,6 тыс. иностранных граждан из 184 стран. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 10,1%.

Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Так, число граждан Кувейта, посетивших Азербайджан, увеличилось в 6 раз, Бахрейна - в 2,4 раза, Катара - в 1,9 раза, Саудовской Аравии - в 1,9 раза, Омана – на 32,4%, Ирака - в 1,5 раза, ОАЭ – на 6,8%. В тоже время, число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 11,3%.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-мае 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7,4% - до 367,4 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 42,6 тыс. человек (рост на 12,6%).

Б.Рустамбеков