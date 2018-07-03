Фондовые рынки Европы восстанавливаются во вторник на новостях из Германии

Фондовые индексы стран Западной Европы увеличиваются в ходе торгов во вторник после падения накануне, инвесторы позитивно восприняли новость о соглашении в правящей коалиции Германии по вопросам миграции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 12:12 мск на 0,7%, до 379,4 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,31%, французский CAC 40 - на 0,78%, германский DAX - на 0,92%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили соответственно 1,1% и 1,2%.

Как сообщалось, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и главе МВД ФРГ Хорсту Зеехоферу удалось прийти к согласию по вопросу миграционной политики, сняв тем самым угрозу распада правящей коалиции.

В рамках компромисса правительство Германии создаст специальные миграционные центры около своих границ, чтобы заявления тех, кто может получить статус беженца, рассматривались максимально быстро. Предполагается, что мигранты, которые не смогут получить убежище в Германии, будут отправляться назад в те страны, куда они прибыли.

"Евро укрепляется на новости о соглашении в германском правительстве, - говорит старший рыночный аналитик в JFD Brokers Шараламбос Писсурос. - На какое-то время опасения по поводу политического кризиса в крупнейшей экономике еврозоны утихли".

"Однако мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации, поскольку новые конфликты Меркель с партнерами по коалиции могут возродить страхи, что правящая коалиция в Германии находится под угрозой распада", - добавил эксперт.

Кроме того, во вторник стало известно, что розничные продажи в еврозоне в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики в среднем ожидали повышения на 0,1%.

Рост продаж в годовом выражении составил 1,4% при среднем прогнозе рынка в 1,5%.

Тем временем индекс менеджеров закупок (PMI) в строительной отрасли Великобритании в июне неожиданно подскочил до 53,1 пункта с 52,5 пункта в мае, обновив максимум за 7 месяцев. Прогноз экспертов не предполагал изменения показателя.

Акции крупнейшего в мире сырьевого трейдера Glencore Plc падают в цене на 11%, рекордными темпами за два года, на новости, что министерство юстиции США направило запрос на предоставление документов об операциях компании в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле.

Данные действия Минюста связаны с проверкой соответствия компании положениям Закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и законов США, касающихся отмывания средств.

Бумаги Commerzbank подорожали на 2,1%, Societe Generale - на 1,2%. Германский банк достиг соглашения о продаже подразделения, занимающегося торговыми операциями на фондовых и сырьевых биржах, французскому конкуренту.

Сумма сделки не разглашается, однако известно, что выручка подразделения в 2017 году составила 381 млн евро.