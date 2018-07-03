Инфляция в Турции в июне взлетела выше 15%, лира резко дешевеет

Инфляция в Турции резко ускорилась в июне на фоне роста стоимости продуктов питания, а также транспортных услуг.
Согласно официальным данным, потребительские цены в стране в прошлом месяце подскочили на 15,39% по сравнению с июнем 2017 года.
Относительно мая цены увеличились на 2,61%.
Таким образом, инфляция в Турции существенно ускорилась за последний месяц: в мае она составила 12,15% в годовом и 1,62% в помесячном выражении.
Цены на продукты питания в стране в июне выросли на 18,9% в годовом выражении, транспортные услуги подорожали на 24,3%, коммунальные услуги - на 12%.
Турецкий Центробанк в апреле повысил прогноз инфляции на текущий год до 8,4% с 7,9%, отметив ожидаемое повышение цен на нефть и ослабление нацвалюты. Прогноз инфляции на 2019 год был сохранен Центробанком на уровне 6,5%
Цены производителей в Турции в июне подскочили на 23,71% относительно того же месяца прошлого года и на 3,03% по сравнению с маем.
Курс турецкой лиры теряет 1,3% на торгах во вторник и составляет 4,6770 лиры/$1 по сравнению с 4,6163 лиры/$1 накануне.
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