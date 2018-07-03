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Происшествия 03.07.2018 13:52

Президент Алиев создал комиссию для устранения последствий аварии на Азербайджанской ТЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании Госкомиссии для устранения последствий аварии на ООО "Азербайджанская ТЭС", в результате которой в ночь на вторник в стране возникли перебои с подачей электроэнергии.

Главой комиссии назначен первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

В распоряжении указывается, что в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций общества. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

"В результате неотложных мер через несколько часов энергоснабжение было восстановлено", - указывается в распоряжении.

Заместителем главы Госкомиссии назначен министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

В состав комиссии включены главы МВД, МЧС, генпрокурор, глава Службы госбезопасности, президент ОАО "Аэнерэнержи", глава ОАО "Азеришыг", глава Исполнительной власти города Мингечевир.

Госкомиссии поручено определить причины аварии и проинформировать об этом главу государства, а также принять меры для устранения ее последствий.

Генпрокуратуре поручено установить и привлечь к ответственности лиц, виновных в аварии.

На Азербайджанской ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На станции производится около 45% всей вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. На ней в качестве топлива используется природный газ и мазут.

Как сообщалось, основной причиной аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей в ночь со 2 на 3 июля, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на основной узловой подстанции в Мингечевире. По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на станции.

В Азербайджане в последние дни установилась аномальная жара: температура воздуха превышала 40 градусов, в некоторых районах страны она доходила до 50 градусов.

В Баку энергоснабжение уже восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТАНЦИЯ, АВАРИЯ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]