Президент Алиев создал комиссию для устранения последствий аварии на Азербайджанской ТЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании Госкомиссии для устранения последствий аварии на ООО "Азербайджанская ТЭС", в результате которой в ночь на вторник в стране возникли перебои с подачей электроэнергии.
Главой комиссии назначен первый вице-премьер Ягуб Эюбов.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
В распоряжении указывается, что в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций общества. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.
"В результате неотложных мер через несколько часов энергоснабжение было восстановлено", - указывается в распоряжении.
Заместителем главы Госкомиссии назначен министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
В состав комиссии включены главы МВД, МЧС, генпрокурор, глава Службы госбезопасности, президент ОАО "Аэнерэнержи", глава ОАО "Азеришыг", глава Исполнительной власти города Мингечевир.
Госкомиссии поручено определить причины аварии и проинформировать об этом главу государства, а также принять меры для устранения ее последствий.
Генпрокуратуре поручено установить и привлечь к ответственности лиц, виновных в аварии.
На Азербайджанской ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На станции производится около 45% всей вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. На ней в качестве топлива используется природный газ и мазут.
Как сообщалось, основной причиной аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей в ночь со 2 на 3 июля, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на основной узловой подстанции в Мингечевире. По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на станции.
В Азербайджане в последние дни установилась аномальная жара: температура воздуха превышала 40 градусов, в некоторых районах страны она доходила до 50 градусов.
В Баку энергоснабжение уже восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.
Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева.
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