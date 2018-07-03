Отельеры в городах ЧМ-2018 начали снижать цены из-за недозагрузки

Отельеры крупных городов, принимающих Чемпионат мира по футболу, начали снижать цены из-за недозагрузки, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник.

"Отели крупных российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Казани не получили желаемой загрузки во время ЧМ-2018, поэтому некоторые из них начали снижать цены. В среднем, стоимость размещения в основных туристических городах России сейчас на 40% выше, чем годом ранее, но туроператоры уже видят тенденцию к удешевлению: в частности, в Петербурге начали появляться спецпредложения о снижении тарифов на проживание в первые две недели июля", - рассказали в ассоциации.

По данным АТОР, цены на размещение в Москве и других популярных у туристов городах после ЧМ-2018 вернутся к уровню низкого сезона. При этом снижение произойдет еще до окончания чемпионата, поскольку болельщики начнут покидать Россию вместе с "вылетом" из турнира их команд.

В ассоциации отметили, что вслед за объектами размещения снизились цены и на некоторые другие туристические услуги. Так, автобусные туры компании "Мастерская путешествий" подешевели с 5 тыс. рублей до 1,4 тыс. при средней стоимости в сезон 1,2 тыс. рублей. Все экскурсионные программы туроператора проводятся без ограничений - как в Москве, так и в других городах России. Переносить точки отправления за пределы МКАД или прибегать к услугам железнодорожной перевозки не пришлось - автобусов с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" достаточно.

В компании "Дельфин" была увеличена пешеходная часть программ, поскольку в некоторые зоны в городах проведения матчей сейчас можно попасть только пешком. "Туроператоры также избегают мест массового скопления людей, в том числе, фан-зон. Некоторые из них не высаживают туристов на Воробьевых горах", - сообщили в АТОР.

Спрос на экскурсионные туры по России в период ЧМ-2018 по-прежнему ниже, чем в прошлом году. "Туристы отказываются от экскурсионного отдыха по ряду причин. Это и опасения оказаться в толпе болельщиков и переживания относительно роста цен на туруслуги в период Чемпионата мира. Туроператоры ожидают, что экскурсионный турпоток по России начнет расти после окончания мундиаля, когда футбольный ажиотаж спадет, а цены пойдут вниз", - заключили в ассоциации.