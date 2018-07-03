Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9776 RUR   0.0268 GBR   2.2327 TRY   0.3679

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 37° 5 Июл 24° 37° 6 Июл 22° 33°

Дальнее зарубежье 03.07.2018 15:40

Глава делегации конгресса США надеется, что саммит в Хельсинки положит начало лучшему взаимопониманию с Россией

Глава делегации Конгресса США Ричард Шелби видит мало шансов на улучшение отношений между РФ и США после саммита в Хельсинки, но "верит в эту утопию".

"И после встречи в Хельсинки, мне кажется, будет положено начало лучшему взаимопониманию. Конечно же, может это выглядит утопичным, но по крайней мере я надеюсь на эту утопию", - заявил Р.Шелби во вторник на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на существующие разногласия и то, что у РФ и США разные системы ценностей, важно стремиться к тому, чтобы найти какие-то возможности для улучшения отношений народов двух стран.

"Я здесь не нахожусь для того, чтобы обвинять Россию в чем-либо, я здесь нахожусь, чтобы попытаться найти способы улучшения отношений", - подчеркнул Р.Шелби.

По его словам, полномасштабный и открытый диалог был бы полезен для всех в мире.

"Мы здесь, мы надеемся и ожидаем наступления лучшего дня, лучших отношений с Россией. Мы считаем, что российско-американские отношения напряженные, у нас были лучшие времена", - сказал американский сенатор.

Р.Шелби предположил, что Россия и США могут быть конкурентами, "как команды в спорте", но при этом "не будем врагами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТОР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Трамп заслужит премию мира, если решит северокорейскую проблему - сенатор Сенатор-демократ просит администрацию президента США объяснить цель визита в страну Нарышкина Маккейн призвал Трампа не останавливаться на поставках стрелкового оружия Украине Проходящий лечение от рака сенатор Маккейн намерен вернуться к работе в январе Проходящий лечение от рака сенатор Маккейн попал в больницу Сенатор Сандерс не верит, что Трамп будет избран на второй срок

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]