Глава делегации конгресса США надеется, что саммит в Хельсинки положит начало лучшему взаимопониманию с Россией

Глава делегации Конгресса США Ричард Шелби видит мало шансов на улучшение отношений между РФ и США после саммита в Хельсинки, но "верит в эту утопию".
"И после встречи в Хельсинки, мне кажется, будет положено начало лучшему взаимопониманию. Конечно же, может это выглядит утопичным, но по крайней мере я надеюсь на эту утопию", - заявил Р.Шелби во вторник на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Сенатор подчеркнул, что, несмотря на существующие разногласия и то, что у РФ и США разные системы ценностей, важно стремиться к тому, чтобы найти какие-то возможности для улучшения отношений народов двух стран.
"Я здесь не нахожусь для того, чтобы обвинять Россию в чем-либо, я здесь нахожусь, чтобы попытаться найти способы улучшения отношений", - подчеркнул Р.Шелби.
По его словам, полномасштабный и открытый диалог был бы полезен для всех в мире.
"Мы здесь, мы надеемся и ожидаем наступления лучшего дня, лучших отношений с Россией. Мы считаем, что российско-американские отношения напряженные, у нас были лучшие времена", - сказал американский сенатор.
Р.Шелби предположил, что Россия и США могут быть конкурентами, "как команды в спорте", но при этом "не будем врагами".
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