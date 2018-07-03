Иран напоминает, что экспорт его нефти носит региональный характер

Президент Ирана предупредил, что оказываемое США давление с целью прекратить закупки иранской нефти может сказаться на региональных экспортных поставках сырья, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление Хасана Роухани в Швейцарии, распространенное местными агентствами.
"Несмотря на то, что американцы хотят полностью прекратить иранский экспорт нефти, они не понимают истинной сущности такого посыла, поскольку нет такого понятия, как отсутствие иранских поставок, в условиях осуществления общерегиональных экспортных операций с нефтью", - отметил иранский лидер.
В этой связи CNBC напоминает, что ранее иранские ответственные лица выступали с угрозами перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе в случае враждебных действий со стороны Соединенных Штатов.
Узкий, имеющий длину 195 км Ормузский пролив имеет стратегическое значение для транспортировки ближневосточной нефти на внешние рынки.
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