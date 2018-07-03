Президент Швейцарии во время визита Рухани заявил о поддержке сделки по иранскому атому

Президент Швейцарии Ален Берсе во вторник выступил в поддержку соглашения по иранской ядерной программе и призвал все стороны выполнять свои обязательства, сообщает агентство ИРНА.
Выступая на бизнес-форуме в Берне, в котором принимает участие и президент Ирана Хасан Рухани, он заявил, что считает это соглашение "большой дипломатической победой".
Говоря об отношениях Швейцарии и Ирана, А.Берсе отметил, что в ходе визита иранского президента в Берн стороны подпишут ряд соглашений в области науки, здравоохранения и транспорта.
Он также заметил, что двусторонние отношения стран всегда были прочными, и выразил надежду, что они такими и останутся.
По его словам, Швейцария хотела бы продолжить сотрудничать с Ираном в финансовом секторе. А.Берсе отметил, что принятое сторонами решение о создании первого совместного экономического комитета хорошо иллюстрирует это стремление.
С понедельника президент Ирана Х.Рухани находится в Берне по приглашению своего швейцарского коллеги. Этот визит иранского президента стал первой поездкой Х.Рухани в Европу с того момента, как 8 мая США объявили о выходе из сделки по иранской ядерной программе.
Между тем, швейцарские СМИ пишут, что президент Ирана приехал в Швейцарию, чтобы убедиться в том, что Берн не будет вводить экономические санкции вслед за США.
В заявлении Государственного секретариата по экономике Швейцарии, которое приводит издание "Тан", говорится, что "американские решения не имеют никакого прямого воздействия на Швейцарию".
Однако издание пишет, что в действительности в настоящее время в Швейцарии практически невозможно найти банк, через который можно было бы вести финансовые дела с Ираном. Многие крупные швейцарские компании, например Stadler Rail, приняли решение прекратить свою деятельность в Иране. Впрочем, некоторые фирмы намерены продолжать свой бизнес. В частности, недавно швейцарская компания Nestle, у которой в Тегеране есть офис и два завода, заявила, что пока не намерена уходить из Ирана.
В мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении санкционного режима против Тегерана. Одновременно США заявили, что под санкции попадут также страны, которые продолжат деловые связи с Ираном. Вашингтон в настоящее время предпринимает усилия, чтобы его позицию по Ирану поддержали и другие государства.
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