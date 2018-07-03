Грузия осуществляет экспорт электроэнергии в Азербайджан - СМИ

После аварии случившейся на Азербайджанской ТЭС, из Грузии осуществляется экспорт электроэнергии в Азербайджан.

По данным грузинских СМИ со ссылкой на Государственную электросистему Грузии, подача электроэнергии в Азербайджан на данный момент составляет 64 мегаватт.

В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

Основной причиной аварии по первичным оценкам Минэнерго стало размыкание на основной узловой подстанции в Мингечевире. По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на станции.

В Азербайджане в последние дни установилась аномальная жара: температура воздуха превышала 40 градусов, в некоторых районах страны она доходила до 50 градусов.

В Баку энергоснабжение уже восстановлено на 100%, в регионах страны - на 90%.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Н.Аббасова