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Дальнее зарубежье 03.07.2018 16:20

Трамп доволен контактами с КНДР, заявляет, что смог предотвратить войну

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США проводят множество успешных переговоров с КНДР, и отметил, что за последние восемь месяцев КНДР не проводила испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

"Много хороших разговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! Тем временем, никаких запусков ракет или ядерных испытаний за восемь месяцев. Вся Азия в восторге", - написал Д.Трамп в Twitter.

В то же время, президент США написал, что только СМИ, пишущие "фейковые новости", недовольны ситуацией с КНДР, и заявил, что без него между США и КНДР произошла бы война.

"Только оппозиционная партия, в которую входят "фейковые новости", недовольна. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей", - добавил Д.Трамп.

В июне в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США с участием Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В последний раз КНДР проводила испытание баллистической ракеты 28 ноября 2017 года. Тогда Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая способна достичь любого района на территории США.

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Тэги: США, КНДР, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]