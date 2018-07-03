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Инфраструктура и тендеры 03.07.2018 16:35

Россия и Китай продолжают переговоры по строительству новых блоков АЭС

Россия и Китай продолжают переговоры по строительству новых блоков АЭС в КНР.

"Заключены новые межправительственные соглашения с китайскими партнерами по строительству 7-8-го блоков Тяньваньской АЭС, о выделении нам новой площадки - минимум два, возможно, еще два блока будут предметом наших отдельных договоренностей с КНР", - заявил глава ГК "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым во вторник.

Как сообщалось, в июне "Росатом" и Государственное энергетическое управление Китая подписали рамочные контракты на серийное строительство в Китае энергоблоков АЭС "Сюйдапу", строительство III очереди Тяньваньской АЭС (ТАЭС), включающей блоки NN7-8, поставку оборудования и оказание услуг по проекту сооружения в Китае демонстрационного реактора на быстрых нейтронах и на поставку радионуклидных тепловых блоков космического назначения.

"Подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение на площадке АЭС "Сюйдапу" двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Данные соглашения предусматривают в будущем возможность сооружения новых блоков", - сообщал тогда "Росатом".

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, АЭС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]