Россия и Китай продолжают переговоры по строительству новых блоков АЭС в КНР.
"Заключены новые межправительственные соглашения с китайскими партнерами по строительству 7-8-го блоков Тяньваньской АЭС, о выделении нам новой площадки - минимум два, возможно, еще два блока будут предметом наших отдельных договоренностей с КНР", - заявил глава ГК "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым во вторник.
Как сообщалось, в июне "Росатом" и Государственное энергетическое управление Китая подписали рамочные контракты на серийное строительство в Китае энергоблоков АЭС "Сюйдапу", строительство III очереди Тяньваньской АЭС (ТАЭС), включающей блоки NN7-8, поставку оборудования и оказание услуг по проекту сооружения в Китае демонстрационного реактора на быстрых нейтронах и на поставку радионуклидных тепловых блоков космического назначения.
"Подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение на площадке АЭС "Сюйдапу" двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Данные соглашения предусматривают в будущем возможность сооружения новых блоков", - сообщал тогда "Росатом".
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