Пожар на Азербайджанской ТЭС тушили 11 пожарных расчетов - МЧС

К тушению пожара на Азербайджанской ТЭС в ночь на среду были привлечены 11 пожарных расчетов и свыше 50 человек личного состава МЧС Азербайджана.

"3 июля в 00.20 по местному времени поступила информации о том, что на Азербайджанской ТЭС в Мингечевире начался пожар на 6-ом блоке в результате взрыва трансформатора. Через 4 минуты пожарные МЧС были на месте и приступили к ликвидации пожара", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МЧС.

В целом, к ликвидации пожара, которому была присвоена третья степень, были привлечены 11 единиц техники и свыше 50 человек личного состава.

"Пожар в трансформаторе был потушен в 00:52, в котельной 6-го энергоблока – в 01:10", - отметили в МЧС.

В результате пожара никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

Основной причиной аварии по первичным оценкам Минэнерго стало размыкание на основной узловой подстанции в Мингечевире. По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на станции.

В Азербайджане в последние дни установилась аномальная жара: температура воздуха превышала 40 градусов, в некоторых районах страны она доходила до 50 градусов.

В Баку энергоснабжение уже восстановлено на 100%, в регионах страны - на 90%.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

А.Азизов