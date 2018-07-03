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ТЭК 03.07.2018 16:15

Предприятия SOCAR восстановили деятельность в нормальном режиме

Предприятия компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в настоящее время работают в нормальном режиме, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

«В связи с аварией в энергосистеме Азербайджана временно был нарушен режим работы сухопутных промыслов Госнефтекомпании. Кроме того, из-за прекращения энергоснабжения в аварийном режиме остановили работу компрессорные станции Управления экспорта газа, а также Бакинский НПЗ, предприятия производственного объединения «Азерхимия» и Азербайджанский газоперерабатывающий завод», - отметили в компании.

По данным SOCAR, с восстановлением энергоснабжения в утренние часы вторника подземные хранилища газа, компрессорные станции Управления экспорта газа, установки на БНПЗ и на заводах «Азерхимия» «постепенно восстановили свою работу».

«В настоящее время предприятия SOCAR продолжают работу в нормальном режиме», - отметили в компании.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции.

По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

В Баку энергоснабжение уже восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]