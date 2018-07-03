ВТБ (Азербайджан) поддерживает Центр русской культуры

Банк ВТБ (Азербайджан) в рамках 25-летнего юбилея Русской общины в Азербайджане обеспечил Центр русской культуры в Баку видеооборудованием.

Теперь благодаря техническому обеспечению необходимым комплектом оборудования – проектором и экраном - там будут проводиться различные семинары, тренинги и презентации для учащихся.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: «ВТБ (Азербайджан) в рамках активного сотрудничества с русской общиной в Азербайджане на регулярной основе оказывает поддержку Центру русской культуры: в прошлом году мы оборудовали в нем компьютерный класс. Благодаря этому сейчас тампроводятся курсы по обучению информационным технологиям для школьников. Новое видеооборудование позволит проводить на этой площадке еще больше различных социально-значимых мероприятий».