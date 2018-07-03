Рубль растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,65 руб./EUR1, опустившись на 13,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 22,55 копейки - до 67,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июля на 8 копеек, до 63,2194 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,22 копейки, до 73,7012 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах, немного восстанавливаясь после снижения в предыдущие две сессии. Позитивное влияние на котировки нацвалюты оказывают общее улучшение ситуации с валютами emerging markets, рост цен на нефть, а также снижение доллара на мировом рынке (индекс ICE, отслеживающий динамику доллара к корзине из шести основных валют, снизился к середине дня на 0,32%, до 94,29 пункта).

Во вторник биржи США закрываются раньше обычного в связи празднованием в среду, 4 июля, Дня независимости. В среду американские торговые площадки будут закрыты, что заметно снизит объемы торгов на внутреннем валютном рынке.

Нефтяной рынок восстанавливается во вторник после снижения накануне, инвесторы оценивают проблемы Ливии и сокращение запасов в Штатах, а также новости о росте добычи в Саудовской Аравии и России. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,11% - до $78,16 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,22% - до $74,84 за баррель.

Основные порты, через которые осуществляется экспорт ливийской нефти, остаются закрытыми из-за конфликта между двумя правительствами страны. Из-за этого добыча нефти в стране упала на 850 тыс. баррелей в сутки, пишет MarketWatch. При этом в США запасы нефти активно сокращаются, поскольку в пиковый сезон потребления топлива канадская компания, добывающая 350 тыс. б/с, приостановила работу на месяц из-за аварии на трансформаторе.

Тем временем Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 330 тыс. баррелей в сутки, до 10,3 млн б/с, согласно оценке опрошенных Bloomberg аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также исходя из данных о транспортировке нефти. Это самый активный рост добычи в стране с июля 2013 года. Однако совокупная добыча в странах ОПЕК в прошлом месяце повысилась всего на 30 тыс. б/с из-за ситуации в Ливии и Венесуэле.

В России, по мнению аналитиков, добыча увеличилась примерно на 100 тыс. б/с.

"Во вторник валюты большинства развивающихся стран умеренно растут на фоне снижения доллара США. В среду, 4 июля, Минфин публикует график покупок валюты в рамках бюджетного правила на июль. В этом месяце ожидается рекордный объем валютных интервенций, что может оказать дополнительное давление на рубль. Ожидаем, что в условиях дорогой нефти российская валюта на этой неделе будет оставаться в коридоре 62,5-64 руб./$1. В среду, 4 июля, в США отмечают День независимости - торги проводиться не будут, а во вторник торги завершатся раньше. В эти дни будет наблюдаться пониженная активность на рынках", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта продолжит испытывать на себе умеренное давление со стороны негативного внешнего фона. Локально рубль поддерживает восстановление нефтяных цен и коррекционное снижение доллара США. Однако на глобальных площадках продолжит доминировать повышенный уровень неприятия риска на фоне торгового противостояния США и КНР. Напомним, что 6 июля страны "обменяются" повышением импортных пошлин на $34 млрд (каждая из сторон). Рынки опасаются, что с учетом сделанных заявлений как со стороны США, так и со стороны Китая кризис в торговых отношениях продолжит усугубляться. На этом фоне и в условиях отсутствия ощутимых внутренних факторов поддержки российская валюта остается достаточно уязвимой к внешнему негативу", - обращает внимание аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Банк России провел во вторник, 3 июля, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 781,3 млрд рублей (при лимите 3,36 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 26 июня, банки разместили в ЦБ 2 трлн 389,1 млрд рублей (при лимите 2,64 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.

Кроме того, Банк России 3 июля провел доразмещение августовского и сентябрьского (девятого и десятого) выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги девятого выпуска объемом 3 млрд 759,4 млн рублей по цене отсечения 99,972% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 56 млрд 474,8 млн рублей. Бумаги десятого выпуска были размещены в объеме 122 млрд 109,6 млн рублей по цене отсечения 99,953% от номинала. Объем предложения данного выпуска со стороны ЦБ РФ составлял 628 млрд 304,1 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - до 7,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 7,39% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 7,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 7,38% годовых.