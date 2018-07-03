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Регион 03.07.2018 16:40

Иран останется приверженным международным обязательствам - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен сохранять приверженность международным обязательствам, сообщает во вторник агентство ИРНА.

"Мы никогда не предпринимали шаги, чтобы навредить какой-либо стране, и никогда не сделаем так в будущем", - заявил находящийся в Швейцарии Х.Рухани, отметив, что Иран уважает международные нормы, в том числе свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

"В ходе переговоров по атому и после того, как была заключена сделка, мы доказали, что мы останемся приверженными нашим обязательствам. Мы объявляем миру, что Иран привержен международным правилам и ДНЯО, и мы продолжим в том же духе, и продолжим сотрудничество с международными организациями, в том числе с МАГАТЭ", - цитирует Х.Рухани агентство "Мехр".

"Мы заявляем всему миру, что Иран хочет честных отношений с миром на мирной и устойчивой основе, и хорошо сыграет свою роль в этом", - добавил Х.Рухани.

Х.Рухани начал поездку в Швейцарию и Австрию по приглашению президентов обеих стран в понедельник.

В конце апреля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран рассмотрит выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если президент США Дональд Трамп откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Позднее, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

В пятницу в Австрии запланирована первая министерская встреча "пятерки" международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ) и Ирана после решения Д.Трампа выйти из сделки.

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Тэги: ИРАН, МИР, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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