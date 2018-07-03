Иран останется приверженным международным обязательствам - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен сохранять приверженность международным обязательствам, сообщает во вторник агентство ИРНА.
"Мы никогда не предпринимали шаги, чтобы навредить какой-либо стране, и никогда не сделаем так в будущем", - заявил находящийся в Швейцарии Х.Рухани, отметив, что Иран уважает международные нормы, в том числе свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.
"В ходе переговоров по атому и после того, как была заключена сделка, мы доказали, что мы останемся приверженными нашим обязательствам. Мы объявляем миру, что Иран привержен международным правилам и ДНЯО, и мы продолжим в том же духе, и продолжим сотрудничество с международными организациями, в том числе с МАГАТЭ", - цитирует Х.Рухани агентство "Мехр".
"Мы заявляем всему миру, что Иран хочет честных отношений с миром на мирной и устойчивой основе, и хорошо сыграет свою роль в этом", - добавил Х.Рухани.
Х.Рухани начал поездку в Швейцарию и Австрию по приглашению президентов обеих стран в понедельник.
В конце апреля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран рассмотрит выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если президент США Дональд Трамп откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Позднее, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.
В пятницу в Австрии запланирована первая министерская встреча "пятерки" международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ) и Ирана после решения Д.Трампа выйти из сделки.
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание в командном пункте военных учений
Алиев возлагает надежды на Трампа в карабахском урегулировании
Эрдоган в первой декаде июля совершит визит в Азербайджан - СМИ
Росатом в I полугодии увеличил выручку на 7%, зарубежную выручку - на 9%
Рубль растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти
Новая авария в энергосистеме Азербайджана
Огонь охватил 800 кв. метров склада в торговом центре в Краснодаре - МЧС
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
ВТБ (Азербайджан) поддерживает Центр русской культуры
1500 делегатов примут участие на «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений