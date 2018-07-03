Встреча президентов России и США состоится в черте города Хельсинки - СМИ

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в Хельсинки, а не в пригородной правительственной резиденции Кенигстед (Konigstedt), как сообщалось ранее.

По данным газеты "Хальсинигин Саномат" (Helsingin Sanomat), "поместье Кенигстед больше не рассматривается как место встречи, поскольку оно для этого слишком небольшое".

"Окончательное же решение о месте встречи будет за российской и американской сторонами", - отмечает издание.

Оно не исключает, что решение о месте встречи может быть принято в последний момент и первым сообщит об этом МИД Финляндии, который ведет переговоры с обеими сторонами. МИД также занимается согласованием условий обеспечения безопасности с полицией и спецслужбами.

Газета не исключает, что в день проведения саммита движение в столице может быть ограничено из-за беспрецедентных мер безопасности, хотя больших рисков для безопасности обеих сторон нет".

"Хельсингин Саномат" отмечает, что возможных мест для проведения встречи много и обе стороны хорошо знакомы с ситуацией с безопасностью в Финляндии.

Ранее газета "Илталехти" (Iltalehti) сообщила, что встреча может произойти в поместье Кенигстед в городе-спутнике Хельсинки - Вантаа (Vantaa), где очень хорошие условия бля безопасного проведения саммита.