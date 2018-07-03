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Бизнес и законодательство 03.07.2018 17:27

Росатом в I полугодии увеличил выручку на 7%, зарубежную выручку - на 9%

ГК "Росатом" отмечает рост финансовых показателей в январе-июне 2018 года по сравнению с прошлогодним периодом.

"Динамика этого полугодия - мы видим предварительные итоги: плюс 7% к выручке, плюс 9% к зарубежной выручке, и 8% ожидаем по валовой прибыли", - заявил глава ГК "Росатома" Алексей Лихачев во вторник на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, не назвав абсолютных цифр.

Гражданские активы "Росатома" консолидирует АО "Атомэнергопром". Компания еще не отчиталась за 2017 год по МСФО, однако в январе-июне 2017 года выручка "Атомэнергопрома" по МСФО равнялась 319,3 млрд руб., валовая прибыль - 106,7 млрд руб.

Ранее госкорпорация сообщала, что консолидированная выручка предприятий и организаций "Росатома" по МСФО выросла в 2017 году на 10%, также не раскрывая абсолютных цифр. Улучшение показателя связано с увеличением выручки от продаж электроэнергии на внутреннем рынке, ростом объемов зарубежных продаж продукции начальной стадии ядерного топливного цикла и строительства АЭС за рубежом. Кроме того, зафиксирован 16%-ный рост выручки по новым продуктам (неатомное машиностроение, судостроение, системы безопасности и пр.).

В "Росатоме" тогда отказались назвать точные цифры, пояснив "Интерфаксу", что сопоставлять их с показателями 2016 года не совсем корректно, так как изменились контуры сравнения, отметив при этом, что выручка составит "не менее 950 млрд руб.".

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Тэги: РОССИЯ, РОСАТОМ, ВЫРУЧКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]