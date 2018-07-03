В Великобритании взяли под стражу медсестру, подозреваемую в убийстве младенцев

Полиция Великобритании во вторник задержала работницу детского отделения больницы в графстве Чешир по подозрению в убийстве восьми младенцев, сообщила газета Guardian.

Следователи подозревают женщину в неудавшихся попытках лишить жизни еще шестерых новорожденных.

В полиции заявили, что в общей сложности ведется расследование случаев гибели 17 младенцев и "нефатальных инцидентов" еще с 15 новорожденными в детском отделении больницы с июня 2015 года по июнь 2016 года.

"Хотя это значительный шаг вперед, важно помнить, что расследование на данном этапе продолжается", - сказал главный следователь по этому делу.

Он подчеркнул, что родителей умерших детей уведомляют о продвижении расследования. "Это очень сложное время для всех, и очень важно помнить, что в самом центре всего этого - несколько скорбящих семей, ждущие ответов на вопросы о том, что случилось с их детьми", - считает приводит издание слова следователя.

Руководитель больницы Йэн Харви заявил, что оказывает содействие следствию.

В июле 2017 года больница перестала принимать на лечение новорожденных детей, младше восьми месяцев.

Расследование началось после того, как комиссия королевского колледжа педиатрии и детского здоровья в своем докладе не смогла выявить "адекватных причин" увеличения детской смертности в больнице, обратив внимание лишь на недостаточную укомплектованность персоналом.