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Происшествия 03.07.2018 17:38

В Великобритании взяли под стражу медсестру, подозреваемую в убийстве младенцев

Полиция Великобритании во вторник задержала работницу детского отделения больницы в графстве Чешир по подозрению в убийстве восьми младенцев, сообщила газета Guardian.

Следователи подозревают женщину в неудавшихся попытках лишить жизни еще шестерых новорожденных.

В полиции заявили, что в общей сложности ведется расследование случаев гибели 17 младенцев и "нефатальных инцидентов" еще с 15 новорожденными в детском отделении больницы с июня 2015 года по июнь 2016 года.

"Хотя это значительный шаг вперед, важно помнить, что расследование на данном этапе продолжается", - сказал главный следователь по этому делу.

Он подчеркнул, что родителей умерших детей уведомляют о продвижении расследования. "Это очень сложное время для всех, и очень важно помнить, что в самом центре всего этого - несколько скорбящих семей, ждущие ответов на вопросы о том, что случилось с их детьми", - считает приводит издание слова следователя.

Руководитель больницы Йэн Харви заявил, что оказывает содействие следствию.

В июле 2017 года больница перестала принимать на лечение новорожденных детей, младше восьми месяцев.

Расследование началось после того, как комиссия королевского колледжа педиатрии и детского здоровья в своем докладе не смогла выявить "адекватных причин" увеличения детской смертности в больнице, обратив внимание лишь на недостаточную укомплектованность персоналом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЕДСЕСТРА, УБИЙСТВА, ПОДОЗРЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]