В Великобритании взяли под стражу медсестру, подозреваемую в убийстве младенцев

Полиция Великобритании во вторник задержала работницу детского отделения больницы в графстве Чешир по подозрению в убийстве восьми младенцев, сообщила газета Guardian.
Следователи подозревают женщину в неудавшихся попытках лишить жизни еще шестерых новорожденных.
В полиции заявили, что в общей сложности ведется расследование случаев гибели 17 младенцев и "нефатальных инцидентов" еще с 15 новорожденными в детском отделении больницы с июня 2015 года по июнь 2016 года.
"Хотя это значительный шаг вперед, важно помнить, что расследование на данном этапе продолжается", - сказал главный следователь по этому делу.
Он подчеркнул, что родителей умерших детей уведомляют о продвижении расследования. "Это очень сложное время для всех, и очень важно помнить, что в самом центре всего этого - несколько скорбящих семей, ждущие ответов на вопросы о том, что случилось с их детьми", - считает приводит издание слова следователя.
Руководитель больницы Йэн Харви заявил, что оказывает содействие следствию.
В июле 2017 года больница перестала принимать на лечение новорожденных детей, младше восьми месяцев.
Расследование началось после того, как комиссия королевского колледжа педиатрии и детского здоровья в своем докладе не смогла выявить "адекватных причин" увеличения детской смертности в больнице, обратив внимание лишь на недостаточную укомплектованность персоналом.
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание в командном пункте военных учений
Алиев возлагает надежды на Трампа в карабахском урегулировании
Эрдоган в первой декаде июля совершит визит в Азербайджан - СМИ
Росатом в I полугодии увеличил выручку на 7%, зарубежную выручку - на 9%
Рубль растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Государства ЕС должны еще больше объединить свои усилия в связи с ухудшающейся геополитической обстановкой - Туск
Ирак начал строить заграждения на границе с Сирией
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
ВТБ (Азербайджан) поддерживает Центр русской культуры
1500 делегатов примут участие на «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений