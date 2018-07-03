Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9776 RUR   0.0268 GBR   2.2327 TRY   0.3679

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 37° 5 Июл 24° 37° 6 Июл 22° 33°

Туризм 03.07.2018 17:45

Туроператор DSBW-Tours объявил об остановке деятельности

Туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами и банком, сообщил на своей странице в сети Facebook генеральный директор компании Карен Гончаров.

"Мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности моей компании - туроператора DSBW- Tours сегодня 3 июля 2018 года с 15:00. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком", - написал К.Гончаров.

По его словам, клиенты компании, находящиеся за рубежом имеют обратные авиабилеты.

"Все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях СК "Инвест-Страх" на 50 млн рублей и СК "Орбита" также на 50 млн рублей. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость не оказанных услуг. Мы сейчас занимаемся подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые компании. За документами можно подъезжать с 4 июля 2018 года в наш головной офис по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 25, стр. 1. (вход через арку, отдельный вход в левом углу двора)", - говорится в сообщении гендиректора DWBW Tours.

DSBW работала на рынке туристических услуг России с 1991 года. Компания специализировалась на горнолыжных, автобусных и экскурсионных турах по Европе и России.

"Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли. Больше четверти века мы старались и, наверное, за это время хорошего было больше чем плохого. Уход моей компании я воспринимаю как смерть близкого человека и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то, что произошло сегодня", - написал К.Гончаров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРОПЕРАТОР, ОСТАНОВКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]