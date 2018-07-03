Огонь охватил 800 кв. метров склада в торговом центре в Краснодаре - МЧС

Площадь пожара на территории торгового центра в Краснодаре составила 800 кв. метров, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 15:29 на пульт диспетчера "01" поступила информация о возгорании по ул. Уральская. Установлено, что горит складское помещение торгового дома. Площадь пожара составляет 800 кв. метров", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС РФ также отметили, что горит складская кровля.

"По прибытии на место пожара на улице Уральской, 210, установлено, что происходит пожар на кровле", - сказали "Интерфаксу" в главке.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. В ликвидации возгорания задействовано около 100 человек и более 20 единиц техники.

МЧС готовится задействовать авиацию для тушения пожара.

"В готовность приведены два вертолета МЧС России", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул во вторник днем на территории торгового центра "Северяне" в Краснодаре.