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Происшествия 03.07.2018 17:56

Огонь охватил 800 кв. метров склада в торговом центре в Краснодаре - МЧС

Площадь пожара на территории торгового центра в Краснодаре составила 800 кв. метров, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 15:29 на пульт диспетчера "01" поступила информация о возгорании по ул. Уральская. Установлено, что горит складское помещение торгового дома. Площадь пожара составляет 800 кв. метров", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС РФ также отметили, что горит складская кровля.

"По прибытии на место пожара на улице Уральской, 210, установлено, что происходит пожар на кровле", - сказали "Интерфаксу" в главке.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. В ликвидации возгорания задействовано около 100 человек и более 20 единиц техники.

МЧС готовится задействовать авиацию для тушения пожара.

"В готовность приведены два вертолета МЧС России", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул во вторник днем на территории торгового центра "Северяне" в Краснодаре.

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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОДАР, ТЦ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]