Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9776 RUR   0.0268 GBR   2.2327 TRY   0.3679

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 37° 5 Июл 24° 37° 6 Июл 22° 33°

Дальнее зарубежье 03.07.2018 18:22

Российская дезинформация угрожает демократии в ЕС - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что видит угрозу европейской демократии со стороны России.

"Позвольте мне упомянуть здесь об иностранных угрозах для наших демократий. Европейский совет призвал высокого представителя (ЕС по иностранным делам Федерику Могерини - ИФ), и (Евро)комиссию представить к декабрю конкретные предложения относительно скоординированного реагирования ЕС на этот вызов, особенно на попытки дезинформации, предпринимаемые Россией, которыми в настоящее время занимается очень небольшая группа стратегических коммуникаций в Европейской внешнеполитической службе", - заявил Д.Туск, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге по итогам саммита ЕС 28-29 июня.

По его словам, "это особенно важно в свете сигналов о роли России в Brexit".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, ТУСК


Похожие новости


Продление ЕС антироссийских санкций позволяет Украине саботировать выполнение Минских соглашений - Косачев Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России - СМИ Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным основаниям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании Постановление о продлении "крымского пакета" санкций ЕС в отношении России вступит в силу в среду ЕС продлил на год санкции против РФ по Крыму и Севастополю Курц заявил о необходимости вывести отношения России и ЕС из тупика

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]