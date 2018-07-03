Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9776 RUR   0.0268 GBR   2.2327 TRY   0.3679

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 37° 5 Июл 24° 37° 6 Июл 22° 33°

Дальнее зарубежье 03.07.2018 18:46

Ирак начал строить заграждения на границе с Сирией

Власти Ирака начали строительство заградительных сооружений вдоль границы с Сирией, чтобы воспрепятствовать проникновению боевиков "Исламского государства" на территорию страны, сообщило во вторник межарабское издание "Аль-Масдар".

По его информации, строительные работы начались накануне в иракском городе Джурф ас-Сахар.

Боевики ИГ захватили ряд крупных иракских городов в 2014 году. Главным оплотом ИГ в Ираке с лета 2014 года был Мосул. В октябре 2016 года иракские военные начали операцию по освобождению города. В июле 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сделал официальное объявление о поражении террористов в Мосуле.

При этом ИГ по-прежнему контролирует некоторые участки пустынных территорий в восточной Сирии, что, по мнению иракских властей, позволяет террористам проникать в страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, СИРИЯ, ИГ, СООРУЖЕНИЯ


Похожие новости


Ирак намерен бороться с террористами на территории Сирии - премьер-министр В боевых действиях в Ираке и Сирии в составе радикальных религиозных групп погибли более 300 граждан Азербайджана Боевики-иностранцы из 33 стран, воевавшие в Ираке и Сирии, вернулись на родину, их более 5,5 тыс. - глава УКТ ООН Воронков Главарь ИГИЛ аль-Багдади жив и скрывается на границе Ирака и Сирии - СМИ 70% погибших в Сирии и Ираке мирных жителей за последние три года были убиты во время боевых действий в городских условиях - Красный Крест НАТО не будет принимать участия в боевых миссиях в Ираке и Сирии - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]