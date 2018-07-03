Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание в командном пункте военных учений

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил основной командный пункт управления учениями, проходящими в полевых условиях, провел служебное совещание, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«З.Гасанов на совещании особо подчеркнул значимость проведения подобных учений, рассказал о предстоящих задачах, дал соответствующие поручения и указания»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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