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Оборона 03.07.2018 18:07

Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание в командном пункте военных учений

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил основной командный пункт управления учениями, проходящими в полевых условиях, провел служебное совещание, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«З.Гасанов на совещании особо подчеркнул значимость проведения подобных учений, рассказал о предстоящих задачах, дал соответствующие поручения и указания»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНА, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]