Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание в командном пункте военных учений

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил основной командный пункт управления учениями, проходящими в полевых условиях, провел служебное совещание, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«З.Гасанов на совещании особо подчеркнул значимость проведения подобных учений, рассказал о предстоящих задачах, дал соответствующие поручения и указания»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде