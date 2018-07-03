Государства ЕС должны еще больше объединить свои усилия в связи с ухудшающейся геополитической обстановкой - Туск

По оценке председателя Евросовета Дональда Туска, последний саммит ЕС 28-29 июня состоялся в ухудшающемся геополитическом контексте.
"Вот почему я обратился к (европейским - ИФ) лидерам с призывом объединить свои усилия в ЕС. Для меня это означает расширение военного сотрудничества, подготовку к наихудшим сценариям с точки зрения торговли и, прежде всего, поиск единства во всех аспектах европейского сотрудничества, включая миграцию и реформу еврозоны. Нам удалось добиться прогресса по всем этим вопросам, но не скроем, что впереди у нас еще долгая и наверняка непростая дорога", - заявил Д.Туск, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге по итогам Европейского совета.
Он отметил, что дискуссии на саммите начались с обсуждения руководителями ЕС и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом углубления сотрудничества между Евросоюзом и альянсом.
"Лидеры согласились с тем, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность, прежде всего потому, что это в наших собственных интересах как европейцев. В целях укрепления нашей общей обороны ЕС расширит инвестиции, развитие (военного - ИФ) потенциала и оперативную готовность", - подчеркнул глава Европейского совета.
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание в командном пункте военных учений
Алиев возлагает надежды на Трампа в карабахском урегулировании
Эрдоган в первой декаде июля совершит визит в Азербайджан - СМИ
Интер РАО поставляет в Азербайджан 200 МВт электроэнергии в рамках договора об аварийной взаимопомощи
Азербайджан ведет переговоры по увеличению импорта электроэнергии из России
Цена Brent продолжает рост, WTI перешла к снижению на сообщениях о добыче Саудовской Аравии
Все жизненно необходимые объекты в Азербайджане обеспечены электроэнергией - Минэнерго
Восстановление энергосистемы Азербайджана может занять несколько часов- источник
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
ВТБ (Азербайджан) поддерживает Центр русской культуры
1500 делегатов примут участие на «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений