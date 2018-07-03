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Дальнее зарубежье 03.07.2018 19:05

Государства ЕС должны еще больше объединить свои усилия в связи с ухудшающейся геополитической обстановкой - Туск

По оценке председателя Евросовета Дональда Туска, последний саммит ЕС 28-29 июня состоялся в ухудшающемся геополитическом контексте.

"Вот почему я обратился к (европейским - ИФ) лидерам с призывом объединить свои усилия в ЕС. Для меня это означает расширение военного сотрудничества, подготовку к наихудшим сценариям с точки зрения торговли и, прежде всего, поиск единства во всех аспектах европейского сотрудничества, включая миграцию и реформу еврозоны. Нам удалось добиться прогресса по всем этим вопросам, но не скроем, что впереди у нас еще долгая и наверняка непростая дорога", - заявил Д.Туск, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге по итогам Европейского совета.

Он отметил, что дискуссии на саммите начались с обсуждения руководителями ЕС и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом углубления сотрудничества между Евросоюзом и альянсом.

"Лидеры согласились с тем, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность, прежде всего потому, что это в наших собственных интересах как европейцев. В целях укрепления нашей общей обороны ЕС расширит инвестиции, развитие (военного - ИФ) потенциала и оперативную готовность", - подчеркнул глава Европейского совета.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, ГЕОПОЛИТИКА, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]