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ТЭК 03.07.2018 19:59

Цена Brent продолжает рост, WTI перешла к снижению на сообщениях о добыче Саудовской Аравии

Нефтяной рынок во вторник перешел к разнонаправленным изменениям после того, как официальное новостное агентство Саудовской Аравии SPA сообщило, что королевство согласилось с требованиями США о повышении производства нефти.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 МСК увеличилась на $0,47 (0,61%) - до $77,77 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на $0,53 (0,72%) - до $73,41 за баррель. Спред цен на североморскую и североамериканскую марки нефти близок к минимуму за три года.

"Королевство готово использовать резервные мощности при необходимости справиться с будущими изменениями в уровнях спроса и предложения", - говорится в заявлении кабинета министров Саудовской Аравии, которое цитирует телерадиокомпания Aljazeera. Во вторник министры провели совещание в присутствии короля Саудовской Аравии.

Ранее в ходе торгов во вторник цена WTI впервые с ноября 2014 года превысила $75 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти "в пределах 2 млн баррелей".

Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Саудовская Аравия "располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в сутки, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка".

Тем временем, согласно подсчетам агентства Bloomberg, Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти максимальными темпами с июля 2013 года - на 330 тыс. б/с, до 10,3 млн б/с. Оценка основана на данных опроса аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также данных о транспортировке нефти.

При этом совокупная добыча в странах ОПЕК в прошлом месяце повысилась всего на 30 тыс. б/с из-за ситуации в Ливии и Венесуэле.

Основные порты, через которые осуществляется экспорт ливийской нефти, остаются закрытыми из-за конфликта между двумя правительствами страны. Из-за этого добыча нефти в стране упала на 850 тыс. баррелей в сутки, пишет MarketWatch.

При этом в США запасы нефти активно сокращаются, поскольку в пиковый сезон потребления топлива канадская компания, добывающая 350 тыс. б/с, приостановила работу на месяц из-за аварии на электроподстанции.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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