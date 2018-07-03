Восстановление энергосистемы Азербайджана может занять несколько часов- источник

После ремонтных работ и подключения к энергосистеме в Мингечевире вновь произошло размыкание сети, но в этот раз причиной в сбое системе является не Азербайджанская ТЭС, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» источник знакомый с ситуацией.

«Сейчас определяется место сбоя в системе с целью устранения авария. Процесс может занять несколько часов. Баку и большая часть страны полностью обесточены»,- сказал источник.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции.

По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Б.Рустамбеков