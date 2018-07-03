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ТЭК 03.07.2018 20:32

Азербайджан ведет переговоры по увеличению импорта электроэнергии из России

Азербайджан приступил к переговорам по увеличению импорта электроэнергии из России, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» руководитель отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.

«Азербайджан приступил к переговорам по увеличению импорта электроэнергии из России. Переговорный процесс возглавляет глава «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев»,- сказал Я.Бабанлы.

Со 2 июля энергосистемы двух стран начали работать в параллельном режиме. Азербайджан планировал 3 июля с 21.00 приостановить импорт электроэнергии из России.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции.

По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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