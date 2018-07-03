Два человека получили ранения в результате стрельбы возле школы в США

Два человека получили ранения во вторник утром в результате стрельбы, которая произошла на игровой площадке возле начальной школы в американском городе Канзас-сити (штат Канзас), передает телеканал Эй-Би-Си.

Телеканал уточняет, что оба раненых - рабочие по контракту, они находятся в критическом состоянии.

Никто из школьников не пострадал, а в момент стрельбы детей на игровой площадке не было.

По данным Эй-Би-Си, в момент инцидента на площадке находились трое рабочих, которые повздорили. Затем раздались выстрелы, и стрелок скрылся с места событий.

Вскоре он попытался угнать автомобиль, но только со второй попытки ему удалось сделать это.

Эй-Би-Си отмечает, что полиция окружила дом, где, возможно, в настоящее время скрывается стрелок.