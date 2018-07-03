Суд Бразилии приговорил миллиардера Батисту к 30 годам тюрьмы

Бразильский суд во вторник вынес приговор по делу 61-летнего бизнесмена Эйке Батисты, когда-то бывшего миллиардером и самым богатым человеком страны: он признан виновным в коррупционных нарушениях и следующие 30 лет должен будет провести в тюрьме.
Как сообщает бразильский новостной канал GloboNews, с прошлого года экс-миллиардер находился под домашним арестом.
Э.Батиста обжалует решение суда в ближайшее время, заявил его юрист Фернанду Мартинш бразильским журналистам.
В числе прочего Э.Батисту обвиняли в выплате $16,6 млн бывшему губернатору Рио-де-Жанейро Серхиу Кабралу, который занимал этот пост с 2007 по 2014 год. Бизнесмен пытался при помощи подкупа должностных лиц получить преимущества по государственным заказам. С.Кабрал был приговорен к 45 годам тюремного заключения.
"Именно потому, что он (Э.Батиста - ИФ) был всемирно известным бизнесменом, его криминальный бизнес потенциально мог нанести вред деловой среде и репутации Бразилии, оставить глубокие шрамы на доверии инвесторов и предпринимателей, которые еще недавно считали Бразилию хорошим местом для инвестиций", - написал судья Марселу Бреташ в обосновании решения.
Э.Батиста с 2006 года по 2010 год создал шесть сырьевых компаний. Крупнейшая из них - OGX Petroleo e Gas Participacoes SA - разместила акции в 2008 году более чем на $4 млрд, заявив о наличии у нее лицензий на месторождения с запасами в 10,8 млрд баррелей нефти. Однако в итоге в этом году компания была вынуждена признать, что добыча нефти на большинстве этих месторождений невозможна. Кредиторы отказались предоставить ей дополнительные средства.
В 2011 году состояние Э.Батисты превышало $30 млрд, он был самым богатым человеком в Бразилии и занимал 8-е место в списке миллиардеров мира по версии журнала Forbes. Однако в 2013 году он был исключен из рейтинга миллиардеров Forbes.
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