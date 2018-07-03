Сирийские власти призвали соотечественников вернуться домой

Правительство Сирии обратилось с призывом к соотечественникам, покинувшим страну в связи с военными действиями, вернуться на родину, сообщает во вторник агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.
"Правительство призывает граждан Сирии, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны и действий террористов, вернуться на родину после освобождения большей части территорий, которые были захвачены террористами", - говорится в сообщении агентства.
В нем отмечается, что "освобождение многочисленных районов поспособствовало и возвращению местных жителей, мигрирующих внутри страны".
При этом в МИД уточнили, что власти страны несут ответственность "за здоровье, безопасность и обеспечение повседневных надобностей своих граждан".
"Сирия призывает международные гуманитарные организации и сообщества внести свой вклад в обеспечение добровольного возвращения сирийских граждан на родину и посодействовать отмене принудительных односторонних санкций против сирийского народа", - приводит агентство слова источника в МИД страны.
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