Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9776 RUR   0.0268 GBR   2.2327 TRY   0.3679

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 37° 5 Июл 24° 37° 6 Июл 22° 33°

Дальнее зарубежье 03.07.2018 22:21

Сирийские власти призвали соотечественников вернуться домой

Правительство Сирии обратилось с призывом к соотечественникам, покинувшим страну в связи с военными действиями, вернуться на родину, сообщает во вторник агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.

"Правительство призывает граждан Сирии, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны и действий террористов, вернуться на родину после освобождения большей части территорий, которые были захвачены террористами", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что "освобождение многочисленных районов поспособствовало и возвращению местных жителей, мигрирующих внутри страны".

При этом в МИД уточнили, что власти страны несут ответственность "за здоровье, безопасность и обеспечение повседневных надобностей своих граждан".

"Сирия призывает международные гуманитарные организации и сообщества внести свой вклад в обеспечение добровольного возвращения сирийских граждан на родину и посодействовать отмене принудительных односторонних санкций против сирийского народа", - приводит агентство слова источника в МИД страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, МИД, ГРАЖДАНЕ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Мысль о том, что нельзя требовать безоговорочной отставки Асада, все чаще находит понимание - МИД РФ После ухода США из Сирии есть высокие риски реанимации ИГ на востоке Евфрата - МИД РФ Сирийский кризис не может быть разрешен силой - глава МИД Турции Глава МИД Бельгии перед встречей Совета ЕС заявил о необходимости диалога с РФ и Ираном по Сирии В МИД РФ предупреждают: военное вмешательство под сфабрикованными предлогами в Сирию может привести к самым тяжелым последствиям Необходимо предпринимать новые шаги по урегулированию конфликта в Сирии - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]