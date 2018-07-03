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Дальнее зарубежье 03.07.2018 23:01

Участники саммита НАТО обсудят планы повышения расходов на оборону - глава Минобороны ФРГ

На предстоящем 11-12 июля в Брюсселе саммите НАТО в частности будут обсуждаться планы повышения расходов на оборону, сообщила журналистам во вторник глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

"Мы подведем баланс нашей работы, выражаясь терминологией НАТО - обсудим cash, capabilities и contributions (англ. - наличные финансы, ресурсы и взносы), а также то, насколько успешно мы реализуем задачу повышения капиталовложений в оборону до 2%", - сказала министр.

По ее словам, в пятницу правительство Германии примет бюджет, которым она лично очень довольна. Министр не стала комментировать отдельные цифры проекта, но издание "Шпигель" сообщает, что расходы на оборону, в частности, будут увеличены примерно на 4 млрд евро и составят 42,9 млрд евро. Это шаг в направлении цели увеличения роста расходов до 2% ВВП, но недостаточно большой - повышение расходов позволит увеличить общую сумму оборонного бюджета до 1,31% ВВП (в прошлом году было примерно 1,24%).

Президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, будет присутствовать на саммите, настаивает на том, чтобы страны-члены альянса тратили на оборону 2% бюджета ВПП и более.

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Тэги: НАТО, САММИТ, ПОВЕСТКА, ДЕТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]