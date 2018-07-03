ПАО "Интер РАО"поставляет в Азербайджан 200 МВт электроэнергии в рамках договора об аварийной взаимопомощи, сообщила во вторник компания.

"С 23:45 вчерашнего дня мы поставляем электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Идёт поставка 200 МВт", - говорится в сообщении.

"Интер РАО" является оператором импорта-экспорта электроэнергии в РФ. Компания управляет генерирующими, энергосбытовыми активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность ее электростанций - 32,5 ГВт.

В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако позже во вторник Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.