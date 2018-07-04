Бакметрополитен закрыт для обслуживания пассажиров

ЗАО «Бакинский метрополитен» в среду в течение дня будет закрыт для обслуживания пассажиров, говорится в совместном заявлении министерства транспорта, связи и высоких технологий, Бакинского транспортного агентства и метрополитена.

«Авария произошедшая во вторник на Азербайджанской ТЭС привела к ограничениям в подачи электроэнергии в некоторых местах. В результате в тот же день около 19 часов по местному времени было остановлено движение поездов на станциях Бакинского метрополитена. Ввиду неустойчивой подачи электроэнергии для обеспечения движения поездов, Бакметрополитен в среду в течение дня будет работать в тестовом режиме», - отмечается в информации.



Согласно сообщению, в среду ко всем выходам станций метро, к Центрам обмена транспортом и другим территориям, где наблюдается массовое скопление людей, будут привлечены дополнительные общественные транспортные средства для перевозки пассажиров.

«В течение дня пассажироперевозки по всем регулярным маршрутным линиям будут осуществляться в специальном режиме и бесплатно», - подчеркивается в сообщении

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.



Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Н.Аббасова