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Происшествия 04.07.2018 11:08

Природные пожары на севере Колорадо уничтожили свыше 100 жилых домов

Сильные лесные пожары бушуют в горных районах на севере американского штата Колорадо, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Местные власти сообщили, что природные пожары уже уничтожили свыше 100 жилых домов в районе населенного пункта Форт Гарленд. Спасатели в настоящее время проводят эвакуацию нескольких сотен местных жителей.

Ряд близлежащих штатов также столкнулся с проблемой лесных пожаров. В частности, огонь распространился в районе лесного массива близ Солт-Лейк-Сити в штате Юта, где в рамках мер предосторожности эвакуировали жителей более 300 домов. Тушение огня осложняется сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха.

Кроме того, природные пожары бушуют в штате Нью-Мексико и Калифорния, однако там они пока не угрожают жилым районам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОЛОРАДО, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]