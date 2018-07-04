Продолжается кампания "Bir sürü təklif"для животноводов, проводимая "AccessBank", который оказывает постоянную поддержку различным сферам сельского хозяйства.
В рамках кампании, которая продлится до 31 августа, лица, занимающиеся животноводством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД до 12 месяцев, а также СКИДКУ до 3% на годовую процентную ставку по кредиту. Льготный период может быть установлен для любого периода кредитного срока.
Наряду с этим, клиент выбирает график погашений по кредиту самостоятельно, получая возможность запланировать оплаты в соотвествии с особенностями своего хозяйства.
Отметим, что кампания вызвала большой интерес среди животноводов.
Подробную информацию можно получить на сайте Банка, странице в Facebook, а также в Контактном центре по номеру 151.
Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании
Власти Азербайджана считают, что оппозиционные круги пытались воспользоваться последними инцидентами для дестабилизации ситуации в стране
Размещение внутренних войск Армении в Карабахе усугубит урегулирование конфликта – МИД Азербайджана
Минналогов Азербайджана создало спецструктуру для макро- и микро- анализа налогоплательщиков
Azexport.az и Bank VTB (Azerbaijan) договорились о совместных мерах по поддержке азербайджанского экспорта
Инфляция в РФ после роста до 4,3% на фоне повышения НДС в 2019г снизится до 3,8% в 2020г - прогноз Минэкономразвития
Бакметрополитен возобновил нормальную работу
Американский частный корабль впервые совершит маневр по коррекции орбиты МКС
Около 20 человек обратились в службу «Скорой помощи» после обесточивания метрополитена в Баку во вторник
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Рухани заявил, что США не удастся разорвать связи Ирана с миром
Польский премьер в выступлении о будущем ЕС настаивает на опасности России для Европы
Москва и Пекин условились наращивать взаимодействие для урегулирования на Корейском полуострове
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений