Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0269 GBR   2.244 TRY   0.3638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.14 Brent   77.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 23° 36° 6 Июл 22° 33° 7 Июл 21° 30°

04.07.2018 11:02

Животноводы проявляют большой интерес к кредитной кампании "AccessBank"

Продолжается кампания "Bir sürü təklif"для животноводов, проводимая "AccessBank", который оказывает постоянную поддержку различным сферам сельского хозяйства.

В рамках кампании, которая продлится до 31 августа, лица, занимающиеся животноводством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД до 12 месяцев, а также СКИДКУ до 3% на годовую процентную ставку по кредиту. Льготный период может быть установлен для любого периода кредитного срока.
Наряду с этим, клиент выбирает график погашений по кредиту самостоятельно, получая возможность запланировать оплаты в соотвествии с особенностями своего хозяйства.

Отметим, что кампания вызвала большой интерес среди животноводов.

Подробную информацию можно получить на сайте Банка, странице в Facebook, а также в Контактном центре по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ACCESSBANK

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]