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ТЭК 04.07.2018 11:14

После решения ОПЕК прогноз по цене нефти на 2018г останется высоким, но будет корректироваться - первый зампред ЦБ

Центробанк РФ пересмотрит свой прогноз по цене на нефть после решения ОПЕК+, сообщила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева.

"Будем обсуждать. Возможно, в любом случае, минимально мы будем все равно менять, исходя из текущих трендов. Пока решение ОПЕК и вообще динамика нефтяных цен такая мягкая. То есть ОПЕК решила увеличить производство, но не настолько сильно, чтобы цены существенно поменялись", - сказала она журналистам в Астане в среду.

"Прямо сейчас в краткосрочном периоде мы видим, что цены пока сохраняются на относительно высоком уровне. Поэтому прогноз на этот год, я думаю, останется достаточно высоким, но дальше будет корректироваться опять-таки в связи с текущей ценой. Тем не менее, среднесрочный тренд - все равно на рост производства и на некоторую коррекцию цены. Но при пересмотре прогноза будем более детально смотреть на ситуацию", - добавила К.Юдаева.

В конце 2016 года на фоне низких цен на нефть страны ОПЕК договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей - до 32,5 млн баррелей в сутки. Одновременно ОПЕК заключила соглашение еще с 13 нефтедобывающими странами, не входящими в картель, о присоединении к ограничениям добычи в объеме 558 тыс. б/с. Главным принципом сделки ОПЕК+ стало 100%-ное исполнение взятых обязательств.

В конце июня этого года в Вене министры 24 стран ОПЕК и не-ОПЕК пытались решить задачу: как увеличить добычу нефти, не выходя из сделки по ее ограничению и не обрушив цены. Решение предполагает, что страны ОПЕК+ будут просто соблюдать взятые на себя в октябре 2016 года обязательства по ограничению добычи на все 100%. При этом требование о выполнении квот не будет являться строгим. Это позволит странам, сильно сократившим производство нефти за последний год, оставаться на своих низких уровнях добычи, а странам, страдающим от ограничений, постепенно ее увеличивать.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ЦЕНТРОБАНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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