Nar принял участие в ярмарке труда в Бакинском Университете Бизнеса

Nar принял участие в ярмарке труда, которая прошла 9 июня 2018 года в Бакинском Университете Бизнеса, где был объявлен прием документов на вакансии в различных отделах компании. Основной целью проведения ярмарки было предоставление поддержки студентам и выпускникам университета в трудоустройстве в соответствии с их профессиями. На ярмарку были также приглашены студенты и выпускники других университетов.
Отметим, что уделяя большое внимание вопросам образования и занятости в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar регулярно принимает участие в различных ярмарках труда, стараясь обеспечить молодые кадры работой в компании, в соответствии с их профессией. Мобильный оператор, ранее принявший участие в ярмарке труда для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, осуществляет целый ряд проектов направленных на их интеграцию в общество.
Напомним что недавно, за участие в ярмарке труда для студентов, прошедшей в университете ADA, Nar был награжден премией «Лучший работодатель». Подробную информацию о проектах мобильного оператора можно получить на сайте nar.az.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2-м миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.
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