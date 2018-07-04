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04.07.2018 11:27

Nar принял участие в ярмарке труда в Бакинском Университете Бизнеса

Nar принял участие в ярмарке труда, которая прошла 9 июня 2018 года в Бакинском Университете Бизнеса, где был объявлен прием документов на вакансии в различных отделах компании. Основной целью проведения ярмарки было предоставление поддержки студентам и выпускникам университета в трудоустройстве в соответствии с их профессиями. На ярмарку были также приглашены студенты и выпускники других университетов.

Отметим, что уделяя большое внимание вопросам образования и занятости в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar регулярно принимает участие в различных ярмарках труда, стараясь обеспечить молодые кадры работой в компании, в соответствии с их профессией. Мобильный оператор, ранее принявший участие в ярмарке труда для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, осуществляет целый ряд проектов направленных на их интеграцию в общество.

Напомним что недавно, за участие в ярмарке труда для студентов, прошедшей в университете ADA, Nar был награжден премией «Лучший работодатель». Подробную информацию о проектах мобильного оператора можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2-м миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]