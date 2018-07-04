Повышение ставок отчислений в ФОР по валютным депозитам будет небольшим - первый зампред ЦБ

Повышение ставок отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по валютным депозитам, если будет принято такое решение, будет небольшим, сообщила журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева в Астане в среду.
"Если и будет что-то принято, то не будут какие-то радикальные меры, совсем небольшие изменения, создающие небольшие дополнительные стимулы", - сказала К.Юдаева.
"Это небольшие шаги. В принципе в политике девалютизации мы двигаемся такими небольшими шагами, которые создают стимулы, заставляют финансовую систему приспосабливаться, но не ставят ее перед резкими изменениями, которые могут в принципе подорвать текущую политику", - добавила первый зампред. ЦБ.
О том что, Банк России думает о повышении ставок отчислений в ФОР по валютным депозитам, К.Юдаева сообщила в интервью "Интерфаксу" в мае 2018 года. Тогда она отметила, что такая мера рассматривается, но окончательного решения не принято.
Последний раз ЦБ повысил ставки отчислений в ФОР по обязательствам в валюте в августе 2016 года для снижения доли валютной составляющей на балансах банков.
Банк России с 2016 года в целом последовательно проводит политику по дедолларизации активов и пассивов банковского сектора. В части активов регулятор в 2016 году повысил коэффициенты риска по кредитам в валюте и планирует их увеличить снова.
Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании
Власти Азербайджана считают, что оппозиционные круги пытались воспользоваться последними инцидентами для дестабилизации ситуации в стране
Размещение внутренних войск Армении в Карабахе усугубит урегулирование конфликта – МИД Азербайджана
Бакметрополитен возобновил нормальную работу
Американский частный корабль впервые совершит маневр по коррекции орбиты МКС
Около 20 человек обратились в службу «Скорой помощи» после обесточивания метрополитена в Баку во вторник
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Рухани заявил, что США не удастся разорвать связи Ирана с миром
Польский премьер в выступлении о будущем ЕС настаивает на опасности России для Европы
Москва и Пекин условились наращивать взаимодействие для урегулирования на Корейском полуострове
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar принял участие в ярмарке труда в Бакинском Университете Бизнеса
Животноводы проявляют большой интерес к кредитной кампании "AccessBank"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений