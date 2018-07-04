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Макроэкономика 04.07.2018 11:46

Повышение ставок отчислений в ФОР по валютным депозитам будет небольшим - первый зампред ЦБ

Повышение ставок отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по валютным депозитам, если будет принято такое решение, будет небольшим, сообщила журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева в Астане в среду.

"Если и будет что-то принято, то не будут какие-то радикальные меры, совсем небольшие изменения, создающие небольшие дополнительные стимулы", - сказала К.Юдаева.

"Это небольшие шаги. В принципе в политике девалютизации мы двигаемся такими небольшими шагами, которые создают стимулы, заставляют финансовую систему приспосабливаться, но не ставят ее перед резкими изменениями, которые могут в принципе подорвать текущую политику", - добавила первый зампред. ЦБ.

О том что, Банк России думает о повышении ставок отчислений в ФОР по валютным депозитам, К.Юдаева сообщила в интервью "Интерфаксу" в мае 2018 года. Тогда она отметила, что такая мера рассматривается, но окончательного решения не принято.

Последний раз ЦБ повысил ставки отчислений в ФОР по обязательствам в валюте в августе 2016 года для снижения доли валютной составляющей на балансах банков.

Банк России с 2016 года в целом последовательно проводит политику по дедолларизации активов и пассивов банковского сектора. В части активов регулятор в 2016 году повысил коэффициенты риска по кредитам в валюте и планирует их увеличить снова.

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Тэги: РОССИЯ, ВАЛЮТА, ДЕПОЗИТЫ, РЕЗЕРВЫ, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]