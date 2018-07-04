Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме, где с начала года зафиксировано более 21 тысячи заболевших.

"В странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге. В настоящее время неблагоприятная ситуация наблюдается во Вьетнаме, особенно в Дананге, Ханое, Хошимине, а также южных провинциях где с начала текущего года зафиксировано более пяти тысяч случаев заболеваний", - говорится в сообщении ведомства в среду.

"Всего во Вьетнаме зарегистрировано 21,5 тысяч случаев заболеваний лихорадкой Денге, из которых четыре закончились летальным исходом. Рост заболеваемости связан с особенностями эпидпроцесса, которые характеризуются сезонностью (начинается сезон муссонов и сильная жара)", - отмечают в ведомстве.

Роспотребнадзор отмечает, что Денге широко распространена в целом в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.)

"За последние годы в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2012 году - 63 случая, в 2013 году - 170, в 2014 году- 105 случаев, в 2015 году - 136, в 2016 году - 145, в 2017 году - 196 и за 5 месяцев 2018 года - 113 случаев. Заражение происходило при посещении Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов", - говорится в сообщении.

Лихорадка Денге - вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

Роспотребнадзор напоминает, что основными переносчиками Денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

В целях профилактики ведомство рекомендует при выезде в Перу, Таиланд, Индонезию, Индию, Вьетнам, Бангладеш, Гонконг и другие страны тропического климата узнавать о возможностях заражения, защищаться от комаров, по возвращении при повышении температуры информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.