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Происшествия 04.07.2018 12:10

Протестующие устроили погром во французском Нанте после гибели рецидивиста от рук полицейских

Беспорядки, вызванные гибелью молодого человека во время полицейской операции, продолжались всю ночь во французском городе Нант, сообщают в среду местные СМИ.

Протестующие поджигали автомобили, громили витрины магазинов. В результате между участниками беспорядков, большинство из которых были молодыми людьми, и полицейскими начались столкновения.

Агрессивно настроенные протестующие забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, в ответ на эти действия полицейские применили слезоточивый газ.

Однако, несмотря на столь серьезные беспорядки, полиция не произвела ни одного задержания в ночь на среду.

Согласно информации ряда французских СМИ, накануне вечером стражи порядка открыли огонь после того, как 22-летний водитель автомобиля отказался предоставить им документы. От полученных ранений молодой человек скончался.

Между тем, по данным телеканала БФМ-ТВ, этот мужчина ранее имел судимость за кражи. Кроме того, автомобиль, которым он управлял, находился под особым наблюдением полиции из-за подозрений, связанных с тем, что эту машину могли использовать для транспортировки наркотических веществ

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]