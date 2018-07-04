Протестующие устроили погром во французском Нанте после гибели рецидивиста от рук полицейских

Беспорядки, вызванные гибелью молодого человека во время полицейской операции, продолжались всю ночь во французском городе Нант, сообщают в среду местные СМИ.
Протестующие поджигали автомобили, громили витрины магазинов. В результате между участниками беспорядков, большинство из которых были молодыми людьми, и полицейскими начались столкновения.
Агрессивно настроенные протестующие забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, в ответ на эти действия полицейские применили слезоточивый газ.
Однако, несмотря на столь серьезные беспорядки, полиция не произвела ни одного задержания в ночь на среду.
Согласно информации ряда французских СМИ, накануне вечером стражи порядка открыли огонь после того, как 22-летний водитель автомобиля отказался предоставить им документы. От полученных ранений молодой человек скончался.
Между тем, по данным телеканала БФМ-ТВ, этот мужчина ранее имел судимость за кражи. Кроме того, автомобиль, которым он управлял, находился под особым наблюдением полиции из-за подозрений, связанных с тем, что эту машину могли использовать для транспортировки наркотических веществ
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